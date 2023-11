Calendario 2023: puentes, días festivos y vacaciones escolares en México

Según el artículo 74 de la LFT, un asueto oficial es de descanso obligatorio, no laborable. Por otro lado, el festivo no oficial señala una celebración no necesariamente laica. Aunque, por disposición oficial, algunas fechas oficiales que caen entre semana puedan recorrerse al lunes para aprovecharse como puente, hay días específicos del calendario que mantienen su índole conmemorativo inamovible.

