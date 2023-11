Calendário de 2024 impactará mais os clubes do que em 2022, quando não havia pausa nas datas Fifas

O ponto crítico do calendário será em junho, de 3 a 11 haverá a pausa da data Fifa, quando estão programados amistosos. No dia 13 há uma rodada do Campeonato Brasileiro (onde os convocados já não participarão) e no dia seguinte já começa a Copa América, que em 2024, será nos Estados Unidos. A final da competição está prevista para o dia 14 de julho.

Caso o Brasil chegue à final, alguns clubes podem ser desfalcados por até nove rodadas do Campeonato Brasileiro. É uma rodada a mais do que em comparação com 2022. Além disso, entre 26 de julho e 11 de agosto acontece os Jogos Olímpicos. Neste período, no dia 31 de julho e 7 de agosto estão previstas as oitavas de final da Copa do Brasil.

Há também jogos marcados para logo depois das partidas da seleção nas eliminatórias. No dia 10 de setembro, por exemplo, o Brasil vai ao Paraguai. E no dia 12 tem jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Em outubro, no dia 15, o Brasil recebe o Peru. E no dia 17 está previsto a semifinal da Copa do Brasil. O mesmo acontece em novembro. No dia 19 tem jogo contra o Uruguai e no dia 21 tem jogo do Brasileiro.

