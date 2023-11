Caixa suspende pagamento de indenizações do seguro DPVAT por falta de recursos

A Caixa Econômica Federal decidiu suspender o pagamento de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito pagas por meio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) devido à falta de recursos. A suspensão vale para acidentes ocorridos a partir de 15 de novembro deste ano. O DPVAT garante indenizações a vítimas de acidentes de trânsito e parentes, em casos de incapacidade permanente ou morte, além de cobrir despesas médico-hospitalares.





