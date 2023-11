Caixa libera parcela do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 9

A Caixa Econômica Federal libera, nesta 2ª feira (30.out), mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de outubro. Hoje, o recurso, no valor médio de R$ 688, será depositado aos beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) 9. Os pagamentos seguem de forma escalonada até o dia 31 de outubro.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218, consideradas na linha da pobreza. O período de validade do benefício é de 24 meses, sem que haja o cancelamento dos pagamentos, caso a família alcance renda superior ao definido. Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no CadÚnico.

Resultado da Mega-Sena concurso 2650; prêmio é de R$ 90 milhõesO sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube Consulte Mais informação ⮕

Após demissão na Caixa, bancada feminina da base cobra representatividade no governoAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕

CUT chega aos 40 com dificuldades de caixa e perda de representatividadeQual seria a proposta da Central diante desta realidade dos tempos modernos? A batalha é para tentar dar marcha a ré Consulte Mais informação ⮕

Bolsa-mérito e aula de teatro: conheça a escola onde Sandy e Junior estudaramIrmãos frequentaram colégio em Campinas Consulte Mais informação ⮕

Fluxo de estrangeiros para bolsa em outubro atinge menor nível para o mês desde 2019Especialistas consideram pouco provável uma retomada substancial de aportes Consulte Mais informação ⮕

Ministra das Mulheres culpa partidos por baixas femininas no governo e isenta Lula'Temos que perguntar o porquê quem pediu o lugar da Caixa não indicou outra mulher', disse Cida Gonçalves, em relação à demissão no banco Consulte Mais informação ⮕