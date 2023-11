Caixa Econômica Federal realiza mutirão para negociação de dívidas

Nesta quarta-feira (22), todas as agências da Caixa Econômica Federal abrirão uma hora mais cedo, como parte da ação “Dia D — Mutirão Desenrola”. Em projeto conjunto com o governo federal, as unidades do banco estarão disponíveis para atendimentos especializados relacionados ao Desenrola Brasil, à negociação de dívidas do FIES e informações sobre a quitação de contratos do Minha Casa, Minha Vida para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família.

Desde o dia 20 de novembro, o programa Desenrola Brasil incluiu uma nova condição aos clientes com contratos em atraso de até R$ 20 mil. Os clientes enquadrados no programa poderão optar por parcelar seus contratos em atraso com condições especiais. Segundo a instituição, o “Dia D — Mutirão Desenrola” visa estimular a negociação de contratos em atraso, ampliando o alcance do programa e promovendo a redução do endividamento da populaçã





