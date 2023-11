Cadelinha grávida é atropelada e morta por caminhão no Rio

Nesta quinta-feira, um caminhão atropelou e matou uma cadela no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Câmeras de segurança da rua registraram o momento do acidente. Segundo moradores da região, ela estava grávida. Polícia investiga se alunas de outros colégios foram vítimas de vazamentos de nudes falsos por alunos de escola da Barra As imagens gravadas por câmeras de segurança da rua foram encaminhadas por moradores da rua ao vereador Luiz Ramos Filho (PMN)

. Ele acionou a delegacia de proteção ao meio ambiente para investigar o caso: "É mais um triste caso de crueldade contra um animal indefeso. Dessa vez, a vítima estava prenha. As imagens mostram que o motorista atropelou a cadelinha propositalmente. É lamentável. As pessoas precisam saber que maltratar animais da até cinco anos de cadeia. É crime e tem que ser punido", afirmou o vereado

