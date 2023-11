Cabeleireiro cria prótese capilar para criança que teve corpo queimado

Nos conteúdos divulgados no Tiktok e Instagram, Francisco aplica as próteses e finaliza o visual com cortes de cabelo modernos, deixando um aspecto natural. Com a popularidade nas redes, pessoas que gostavam de seu trabalho começaram a enviar a ele vídeos da história de João, um menino que teve parte do corpo queimado em um incêndio acidental em sua casa quando tinha dois anos e meio."Perdi minhas duas filhas no acidente e João ficou em coma.

No total, ele passou por 18 cirurgias, e felizmente conseguiu se recuperar bem. Hoje está com nove anos."'Quebrar o pescoço fez de mim um homem': o dublê de Harry Potter que ficou paraplégico após acidente durante filmagensFrancisco descreve que João não tinha cabelo nem na parte de cima nem nas laterais devido à queimadura. "Foi um desafio significativo aplicar a prótese capilar nessa situação, mas conseguimos criar um visual natural para ele, que ficou extremamente feliz.""Ele tinha um ponto na cabeça que acabou inflamando, e achamos melhor não usar mais", conta a mã





