Cómo viven los ateos la muerte de sus seres queridos

La muerte vive en un edificio de hormigón de pocas ventanas, sofás de escay y wifi gratis. Un cuerpo inerte parece tan inhumano que evitamos mirarlo de frente y el duelo sólo acaba brotando una vez ha pasado el tiempo y llega la tristeza. La vida precaria y frenética en las ciudades no concede ni cinco minutos para los gestos no productivos —como llorar, meditar o velar— a no ser que se den en la consulta de un psicólogo.

El día de los muertos mexicano ha pasado a convertirse en un símbolo de la cultura popular, un reclamo turístico, el protagonista de una película de Pixar. Pero ¿y en España? En España pasamos del luto lorquiano de Bernarda Alba al “DEP” en un tuit. No existen ceremonias colectivas, públicas, preestablecidas para velar a un muerto más allá de las tradiciones religiosas.

