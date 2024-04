Buscas por presos fugitivos entram em nova fase

Na véspera de se completar 50 dias da fuga inédita de dois presos da penitenciária de segurança máxima de Mossoró (RN), as buscas entraram em nova fase. A aposta das autoridades passará ser mais na investigação e na inteligência do que nas buscas em campo. A nova fase se iniciou na sexta-feira passada com a primeira etapa da desmobilização da força-tarefa montada para as buscas: o efetivo de 100 homens da Força Nacional deixou a região.

Como reforço ao efetivo permanente do órgão em Mossoró também voltaram às suas bases de origem. Paulatinamente, as buscas de campo sofrerão outras baixas pois se considera que essa etapa está se esgotando. Essas duas providências não significam, de modo algum, que o Ministério da Justiça tenha jogado a toalha. A importância da captura de Rogério e Deibson: dupla escapou da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) é evidente e as autoridades continuam empenhadas em encontrá-los

