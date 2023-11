Buscas por 'onda de calor' disparam no Google com calor intenso no Brasil

Com o calor sufocante que atingiu parte do Brasil nos últimos dias, as buscas pelo termo "onda de calor" no Google disparam. O pico das pesquisas aconteceu na manhã da última terça-feira (14). Com a proximidade da queda nas temperaturas em diversos estados, os brasileiros querem saber quando o clima vai dar uma refrescada em sua região.

Os moradores do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são os que mais buscaram pelo termo “fim da onda de calor” na ferramenta de pesquisa até a manhã desta sexta-feira (17). Os quatro estados e o DF estão sob alerta vermelho para calor intenso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além deles, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia e Tocantins também estão sob o alerta. Está curioso? Veja a previsão do tempo Distrito Federal Na quarta-feira (15), Brasília (DF) atingiu seu pico de temperatura durante a onda de calor, com termômetros marcando 34,6°

