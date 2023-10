Buscas por autor de tiroteio nos EUA entram no segundo dia; polícia tenta encontrar motivação

A polícia iniciou nesta sexta-feira, 27, o segundo dia de buscas pelo suspeito de realizar um tiroteio com 18 mortes e diversos feridos na cidade de Lewiston, em Maine, nos EUA, na noite de quarta-feira, 25. Com um fuzil, ele teria invadido diversos estabelecimentos e 'atirando em todo mundo' de acordo com testemunhas. Como o suspeito é natural dos estado, as autoridades revistaram várias propriedades em busca dele enquanto mantém bloqueio dentro e ao redor da cidade.

Ele supostamente ameaçou outros soldados com violência e foi 'orientado pelo comando' procurar avaliação no hospital, de acordo com fonteos da CBC News. A situação foi reportada a guarnição em 17 de julho. “Embora sua unidade apoiasse o treinamento de verão em West Point, nossos registros indicam que ele não instruiu nem teve qualquer interação com cadetes durante o treinamento”, disse um oficial a rede canandense.

