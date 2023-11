Burger Fest será de 1º a 30 de novembro com 20 endereços no Rio; confira quais são

Apaixonados por hambúrguer terão um roteiro imperdível em novembro, com a 18ª edição do Burger Fest. Serão mais de 20 endereços entre restaurantes, bares e hamburguerias participantes nas zonas Sul, Oeste e Norte do Rio, além de ter casas em Niterói e Saquarema. Blends inéditos serão criados especialmente para o festival, que será realizado também em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Goiás.

Polpetone Burger (R$45) - Blend de filé mignon, coração de alcatra, bacon defumado, recheado com mussarela de búfala, molho pomodoro, fritas salteadas com cebola roxa e manjericão. Endereço: Rua Visconde de Pirajá 28, loja D, Ipanema.- Choriburger Fest (R$36) - Hambúrguer de chorizo, queijo mozzarella, aioli de chimichurri e salsa criola, no pão dark ring bimbo (pão de malte e cacau). Endereço: Rua Arnaldo Quintela, 89, Botafogo.

- Japa Burger (R$45) - Blend de 140g, queijo muçarela, cream cheese maçaricado, camarões salteados, maionese da casa, barbecue da casa, finalizado com cebolinha, no pão australiano. Endereço: Rua Afonso Terra 510, Pavuna.- Pop Cheese (R$32,90) - Blend de 150g, maionese da casa, queijo muçarela, couve crispy e pipoca de queijo coalho. Endereço: Rua Honório De Almeida 12B, Irajá. headtopics.com

Cinco vinhos tintos brasileiros são medalhas de ouro em concurso mundial: tem de SP, Minas e Rio Grande do Sul - Seu Pão de Queijo (R$39,90) - Pão de queijo, dois burgers de 100g, creme de cheddar e bacon. Endereço: Avenida dos Mananciais, 1.146, Taquara.- Gordon Bacon (R$36,90) - Pão brioche, blend angus de 160g, cebola caramelizada na cerveja preta, queijo gorgonzola e bacon fatiado com mel. Endereço: Rua Francisco Real, 375, Bangu.- Dona Briegite (R$39,50) - Pão brioche, blend de 160g, queijo brie, maionese de cebola caramelizada e farofa de bacon.

