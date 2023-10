Bullrich, choro e irritação: A bizarra entrevista de Milei à TV argentina

, fez uma nova leva de comentários polêmicos em uma entrevista concedida ao canal argentino América24 na noite desta quinta-feira, 26. Em campanha para o segundo turno, no qual concorre contra o ministro da Economia, Sergio Massa, Milei criticou funcionários da emissora, enalteceu o alcance de suas contas nas redes sociais e referiu-se de maneira machista à aliada Patrícia Bullrich, terceiro lugar no primeiro turno.

Na véspera às falas controversas, Bullrich declarou apoio a Milei no segundo turno, alegando que desejava conter o “perigo do kirchnerismo”, em referência à atual vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, aliada de Massa. Na entrevista de pouco mais de uma hora, o ultraliberal foi questionado sobre a proximidade com a ex-ministra da Segurança.

“Enquanto eles olham para a senhora na internet, estou com ela em meio aos lençóis”, disse Milei sobre Bullrich. Em seguida, ele apontou a popularidade da publicação na rede social X, antigo Twitter, em que mostra um pato, que representa a campanha da terceira colocada, e um leão, animal que Milei disse se identificar, em um abraço. O candidato afirma que o tuíte “tem mais de 250 mil curtidas”, “quase 16 milhões de impressões” e destaca que apenas sua conta no Instagram “tem um milhão de curtidas”.Ao longo do bate-papo, Milei parece perder a linha de raciocínio. headtopics.com

“ Podemos pedir o fim dos murmúrios por trás das câmeras? Porque é muito difícil conversar com tanta gente conversando. São temas muito delicados e vejo que não param de falar, apesar das minhas mudanças de tom para os perguntar implicitamente”, critica abertamente.

“Não são questões fáceis e, além disso, a vida de 47 milhões depende disso. Vamos concordar que temos um nível de agitação pouco convencional para questões tão complexas como as que estamos tratando . E se eu cometer um erro, eles me destroem publicamente e ninguém vai dizer que houve um murmúrio por trás que estava me matando”, acrescenta. headtopics.com

