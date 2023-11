Bulldog francês, salva de incêndio pelo dono, recebe alta após três meses de tratamento

“A Isa chegou aqui na clínica muito ferida, inspirando muitos cuidados, lesões de queimaduras pelo corpo praticamente todo e uma luxação na pata direita. Estava muito inflamada e aumentada de volume. Nos primeiros dias não conseguia andar e não queria comer. Aos pouquinhos ela foi melhorando, respondendo bem ao tratamento. As feridas cicatrizaram e ela vai pra casa”, contou a veterinária.

“Essa cadelinha passou por um trauma muito grande. Os tutores vão ter que ter muitos cuidados e carinhos. E terá que voltar a clínica para fazer as revisões. Que bom que ela se recuperou, no início, dava muita pena, estava bastante machucada”, disse luiz Ramos Filho.

Nas redes sociais, o fisiculturista foi chamado de herói por salvar toda a sua família. A filha do casal que teve 30% do corpo queimado, ficou internada por três meses. Maya, de 6 anos, teve alta no dia 17 de outubro.

No hospital, Maya passou por cirurgias e foi tratada pelo Centro de Queimados, uma das referências do SUS no Rio. Ela ainda precisará continuar o tratamento nos próximos meses. — A Maya recebeu todo o suporte que precisava, como curativos e cuidados das feridas e do banho, porque quem sofre queimaduras precisa de um cuidado especial. Vamos receber alta após quase 90 dias e ela está muito feliz. Quando cheguei não sabia se ia voltar com a minha filha para casa — disse Larissa Mello Viana, mãe da menina.Dona da marca no Brasil pediu recuperação judicial e atrasou pagamento da licença para uso da marca.

