Bukele inscribe su candidatura a la presidencia de El Salvador y oficializa sus planes de reelegirse

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inscrito su candidatura para contender en las elecciones del próximo año y ha confirmado sus intenciones de reelegirse en el cargo, a pesar de que un mandato consecutivo está prohibido expresamente por la Constitución del país centroamericano. Bukele, en el cargo desde 2019, ha inscrito como compañero de fórmula al actual vicepresidente, Félix Ulloa.

“¡Reelección, reelección!”, decían también. Los planes reeleccionistas de Bukele fueron avalados por la Sala de lo Constitucional, un órgano controlado por el presidente con jueces a modo.

