Buenos Aires: multidão se reúne para bater recorde de pessoas vestidas de Homem Aranha

Uma multidão se reuniu na no Obelisco de Buenos Aires, neste domingo (29.out), para realizar um feito peculiar: bater um recorde de pessoas fantasiadas de Homem Aranha. Centenas ou milhares de pessoas se reuniram para tentar bater o recorde da Malásia, que reuniu 685 pessoas fantasiadas do super herói.

A iniciativa foi do influenciador Uki Deane, o principal promotor da ideia nas redes sociais. Neste sábado (28.out), ele publicou um vídeo convocando homens, mulheres e crianças para comparecerem ao ponto turístico da Argentina. Deane possui 12,6 mil seguidores no X (antigo Twitter) e 411 mil no Instagram

Los invitamos a todos mañana Domingo 29 de Octubre a las 17 horas en el obelisco con su disfraz de Spiderman. Necesitamos ganarle a Malasia que tiene el récord actual con 685 Spider-Man! Traigan Alimentos no perecederos que vamos a donar a un comedor. Nos vemos ahíCada participante assinará um formulário para contabilizar os participantes que deverão usar máscara e posteriormente será conhecido o tão esperado resultado. headtopics.com

O protesto reuniu poucas pessoas. Milei está no segundo turno contra Sérgio Massa, que ficou em primeiro lugar na votação do primeiro turno. Ustedes se van a cagar de risa pero en el Obelisco, en este momento, lograron convocar a más"hombres arañas" que buscan batir un récord, que opositores manifestándose porque, según ellos, HUBO FRAUDE en las elecciones...

