Buchecha sem Claudinho é dolorido

“Eu te avistei, foi fenomenal...”, cantou Buchecha no Jockey Club, na Gávea. A plateia abarrotada dançava e cantava a plenos pulmões. Jovens requebravam e esgoelavam “nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz”. Na faixa dos trinta anos, a moçada entregava o quanto o funk marcou a nossa geração, em especial os cariocas. Pouco tempo antes, todos tiveram a chance de acompanhar o filme “Nosso Sonho” em um telão.

Espremendo os lábios e baixando levemente os olhos, tentava, em vão, conter as lágrimas. Bobagem. No fim das contas, Claudinho me retornava ao tempo que o maior problema era saber a fórmula de Baskara. Tava com meu pai. Tava com meus avós. Tava com meus primos jogando bola em um campo improvisado na casa dos meus tios em Petrópolis – acreditem, uma pedra era goleadora. Não sabia o que era conta de luz e o que significava a palavra contador. Saudade.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

'Nosso sonho', sobre Claudinho e Buchecha, se torna o filme brasileiro mais visto no anoLonga deixou para trás 'Os aventureiros — A origem', com Luccas Neto Consulte Mais informação ⮕

Thiago Neves revela que não gostaria de ter trocado Flamengo pelo Fluminense: 'Foi meu melhor ano'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

O impacto que listas e prêmios causam na indústria de bares por Thiago BañaresUm dos principais nomes da indústria de bares, Thiago Bañares convida a todos a sentarem em seu 'Balcão confidencial', sua nova coluna mensal no site. Consulte Mais informação ⮕

Thiago Neves diz que não queria ter deixado Flamengo e revela bastidoresThiago Neves é o convidado do 'Bola da Vez' deste sábado (28), com transmissão pela ESPN no Star+ Consulte Mais informação ⮕

Thiago Neves anuncia aposentadoria do futebol à ESPNO Bola da Vez com Thiago Neves vai ao ar neste sábado (28), às 23h30 (de Brasília), com transmissão pela ESPN no Star+ Consulte Mais informação ⮕

Ídolo do Fluminense, Thiago Neves confirma aposentadoria aos 38 anosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕