Bruno & Marrone falam sobre a importância de se conectar com público jovem

Neste feriado, a galera que curte sertanejo já tem compromisso marcado. O Caldas Country Festival abre seus portões no primeiro dia de novembro já com um esquenta seguido da pré-festa, que promete agitar Caldas Novas, em Goiás. O evento acontece entre os dias 1º e 4 de novembro deste ano e conta com grandes atrações.

Com quase 40 anos de estrada, Bruno & Marrone encontram nos palcos do megaevento uma oportunidade de renovação: “É uma ótima oportunidade que temos para estar cada vez mais próximos do público jovem”, declara Bruno.Com um repertório repleto de hits, o show dos sertanejos promete agitar a arena “Vamos cantar todos os sucessos que o nosso público escolheu, que graças a Deus são vários”, comenta Marrone.

Consulte Mais informação:

Band.com.br »

Lula faz videoconferência com familiares de desaparecidos em IsraelNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Final da Libertadores: prefeitura proíbe bebida alcóolica no entorno do MaracanãNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Campeã da temporada 2023 da F1 Academy garante vaga no grid da Freca em 2024Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Você sabia que homens também podem ter câncer de mama? Especialista explicaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Governo do RJ afirma ter descoberto plano de atentado contra Cláudio CastroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Quem é Sandro Tonali, italiano suspenso por 10 meses por vício em apostasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕