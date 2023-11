Bruno Henrique aguarda assinatura de presidente para validar novo contrato com Flamengo

Lá se vai mais de um mês desde que praticamente todos os setoristas do Flamengo anunciaram o acordo para a— o vínculo atual se encerra em 31 de dezembro. Porém, apesar de BH27 já ter assinado o novo acordo, ele continua sem validade. O motivo: falta a assinatura do presidente Rodolfo Landim. A informação sobre o atraso foi divulgada por Maximiliano de Oliveira e confirmada ao blog por uma pessoa do estafe de Bruno Henrique.

Detalhe: nem o atacante nem seus empresários têm a menor ideia do motivo da demora de Landim.Vale lembrar que Bruno Henrique abriu mão de uma oferta R$ 21 milhões maior do Palmeiras para seguir no Flamengo pelos próximos três anos — é que o Verdão estava disposto a pagar R$ 78 milhões pelo contrato, contra R$ 57 milhões do Flamengo.Existe a suspeita de que Landim esteja esperando pelo fim do Campeonato Brasileiro para confirmar se BH27 se recuperou completamente da cirurgia no joelho — o atacante esteve na reserva nos dois últimos jogos, contra o Fluminense e o Red Bull Bragantino, após ter sido expulso contra o Santo





