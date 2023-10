Bruna Biancardi faz homenagem à fotógrafa de Mavie; jovem morreu aos 28 anos

Fotógrafa Ingryd Alves, que fez o primeiro ensaio fotográfico da filha de Neymar e Bruna Biancardi, morreu aos 28 anos. Reprodução/Instagram"Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos à família, amigos e colaboradores do estúdio", escreveu ela em uma foto, feita por Ingryd, em que Bruna aparece com Mavie no colo, ao lado de Neymar.

"Pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para ela não chorar, não acordar. Tão detalhista com as fotos", contou. "Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial, que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações", concluiu. Ingryd morreu na madrugada da quinta-feira, 26. A informação foi confirmada pelo perfil do estúdio da profissional por meio de uma postagem no Instagram. Conforme a nota, Ingryd sofreu um mal súbito.

"Hoje o céu ganha mais uma estrela, a mais bonita, a mais cor de rosa", escreveu o comunicado, que comentou que o sonho da fotógrafa era ser reconhecida internacionalmente,"transformando vidas por onde passava". headtopics.com

"Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias", completou. A nota também pediu respeito à dor da família e amigos próximos. O velório de Ingryd será nesta sexta, 27, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A família pediu para que os presentes vestirem rosa.

O estúdio da fotógrafa possui 248 mil seguidores no Instagram e tinha especialidade em fazer fotografias de gestantes."Transformamos gestantes em rainhas. Contamos sua história através da fotografia", detalha a descrição da conta.Conteúdo Publicitário headtopics.com

