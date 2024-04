Brooke Shields e sua filha Grier Henchy brilham em evento beneficente

Brooke Shields (Nova York, 58 anos) compareceu ao Tribeca Ball, um evento beneficente organizado pela The New York Academy of Art, junto com sua filha de 17 anos, Grier Hammond Henchy. Todos os holofotes se concentraram na jovem, que é a filha mais nova da atriz e modelo e do produtor de cinema e roteirista Chris Henchy. O casal tem outra filha, de 20 anos, chamada Rowan Francis Hammond.

Seguindo os passos de Grier Henchy no Instagram, tudo indica que a caçula da família quer seguir os passos de modelo de sua mãe. Ela está começando a participar de eventos de marcas de moda e posar em diferentes tapetes vermelhos. Para enfrentar as câmeras e ganhar confiança, ela tem em sua mãe, com quem guarda uma grande semelhança física, sua melhor professora. Mãe e filha têm percorrido nos últimos meses vários tapetes vermelhos e eventos nos quais Henchy tem feito várias referências à espetacular carreira de Shields

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Com Meghan Markle e Brooke Shields, mesa sobre liderança feminina é evento mais concorrido na abertura do SXSWPainel uniu Errin Haines, Katie Couric, Brooke Shields e Nancy Wang Yuen, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, durante o principal festival de inovação do mundo

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Nasce Paris, primeira filha de MalumaNascimento ocorreu na manhã do sábado (9)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Nasce Paris, primeira filha de MalumaNascimento ocorreu na manhã do sábado (9)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Apresentadora mostra novo quarto da filha e divide opiniõesA apresentadora Ana Paula Siebert publicou um vídeo em seu Instagram mostrando o novo quarto da filha, Vicky, na fazenda da família, em São Paulo, e dividiu opiniões. Houve elogios à decoração e também críticas à exposição.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Mãe de Mell Muzzillo, a Ritinha de 'Renascer', chama atenção na web por belezaCarla Muzzillo é a maior fã da filha que vive seu primeiro papel na TV Globo

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Maluma anuncia nascimento da filha, ParisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »