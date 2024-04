Britânica é eleita Fotógrafa de Natureza do Ano

A vencedora na categoria principal, considerada a 'Fotógrafa de Natureza do Ano', foi a britânica Tracey Lund, que registrou o momento exato em que milhares de gansos estavam no céu acima de nós e então começaram a mergulhar no mar em busca de peixes locais. Um espetáculo inacreditável para testemunhar, quanto mais fotografar. Tirei 1.800 imagens naquele dia, mas só tinha 2 para usar', contou Tracey à organização do prêmio.

Macaco é flagrado 'bebendo' energético em universidade de Goiânia e foto viraliza. Há ainda diversas outras categorias e, em cada uma delas, a organização elegeu três fotos na seguinte ordem: golden (ouro); silver (prata) e bronze

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Realeza britânica tem início de ano difícil, marcado pelos cânceres de Charles e KateO início de 2024 tem sido difícil para a monarquia britânica, após declararem que o rei Charles III e a princesa Catherine de Gales, esposa do príncipe William, foram diagnosticados com câncer.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Prêmio britânico elege as melhores fotos da natureza; veja ganhadoresUm dos mais conceituados do mundo, prêmio britânico elege as melhores fotos da natureza

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Influenciadora alimenta macacos na natureza e gera polêmicaKerolay Chaves, influenciadora e musa do OnlyFans, deu o que falar nos últimos dias depois de compartilhar uma foto na qual aparecia alimentando macacos na natureza. Parte do público e alguns especialistas criticaram a jovem de 22 anos, destacando que não é permitido alimentar animais selvagens, dando início a uma polêmica nas redes sociais.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Lewandowski: Investigações do caso Marielle indicam se tratar de crime de natureza políticaO ministro da Justiça ressaltou o “trabalho exitoso” da PF, do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Rio de Janeiro

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Turismo extremo na Antártida: luxo, aventura e contato com a naturezaCom cruzeiros, helicópteros e jatinhos, passeios exclusivos pelo 'continente branco' chegam a R$ 500 mil e exigem respeito a protocolo rígido. Viajantes buscam experiências extremas em total conexão com a natureza, enfrentando climas hostis e tendo contato com animais marinhos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Brasileiro cria arte usando elementos da natureza e é divulgado por Viola DavisFábio Gomes era servente de pedreiro em Trindade (GO) e fez transição de carreira para a arte há 8 anos

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »