Briga entre Ciro e Cid em reunião do PDT tem gritos e dedo no rosto: 'Clima é o pior possível', diz ex-presidenciável

Cid Gomes, na posição mais à esquerda, e Ciro Gomes, de camisa verde à direita, durante o encontro do PDT — Foto: Reprodução

O eixo central da desavença gira em torno do diretório estadual da sigla no Ceará, que chegou a ser presidido por Cid até uma decisão judicial decorrente de um movimento do grupo político do irmão. Nesta sexta-feira, após o entrevero familiar público, a Executiva Nacional do PDT aprovou uma intervenção na unidade cearense, formalizando o afastamento do senador do comando local.

Mais cedo, o tumulto entre os dois irmãos aumentou quando aliados de cada um deles entraram no debate. De acordo com testemunhas, por pouco os envolvidos na briga não chegaram às vias de fato. Antes da reunião, os irmãos almoçaram em locais distintos com seus respectivos grupos, também no Centro do Rio. Embora tenham chegado ao local quase no mesmo momento, Ciro e Cid sequer se cumprimentaram. Mais tarde, integrantes do partido participarão de um jantar na casa do deputado federal Mário Heringer (PDT-MG). headtopics.com

Aliado de Ciro, o presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo, também do Ceará, afirmou que não há chance de reaproximação com o grupo de Cid: Após a retomada, Cid convocou novas eleições locais e foi eleito presidente estadual. Horas depois, contudo, com outro acionamento judicial, o grupo de Ciro Gomes o retirou do posto, e o comando cearense voltou às mãos de Figueiredo.

Na mesma toada, o pleito em Fortaleza no ano que vem representa um ponto de dissonância entre voltar a compor com o PT, com quem o PDT se aliou por mais de 20 anos, ou montar uma chapa puro-sangue. O atual prefeito, Sarto, é pedetista, mas não agrada ao grupo de Cid — que, recentemente, liberou o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para se desfiliar da sigla e concorrer contra seu correligionário. headtopics.com

