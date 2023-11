Brennand tem nova condenação, agora por agredir uma mulher

A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que também negou o pedido de revogação da prisão preventiva e condenou o empresário ao pagamento de uma indenização civil à vítima no valor de R$ 50 mil.

Brennand está preso desde abril, quando foi extraditado ao Brasil. Essa foi a segunda condenação enfrentada pelo empresário que está envolvido em uma série de processos relacionados a. Atualmente, ele se encontra preso preventivamente.10 anos e seis meses de prisãoA sentença foi proferida pelo juiz Israel Salu, que também impôs uma multa de R$ 50 mil a ser paga pelo empresário à vítima como indenização por danos morais.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G1: Thiago Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir mulher em academia de SPEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir mulher em academia de SPNa mesma decisão, a Justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva do empresário

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Mulher de Chiquinho Scarpa rebate internauta que chamou o conde de gayLilia Riskalla, mulher de Chiquinho Scarpa, de 72 anos, rebateu um comentário em que uma internauta afirma nas redes sociais que o conde 'é gay' e não teve

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Brasil Agora: Israel diz ter acertado túneis do Hamas; guerra tem quase 10 mil mortosBrasil Agora: Israel diz ter acertado túneis do Hamas; guerra tem quase 10 mil mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Lula: ‘Irresponsáveis’ que fizeram guerra agora choram morte de criançasPresidente endossou críticas do ministro Mauro Vieira sobre demora da ONU em aprovar uma resolução sobre o conflito

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Blocos e Bandas de Carnaval agora são manifestação da cultura nacionalBlocos e Bandas de Carnaval agora são manifestação da cultura nacional

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕