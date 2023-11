Brennand é condenado a 1 ano e 8 meses por agredir modelo em academia

A defesa da vítima, a modelo Alliny Helena, se manifestou e disse que"recebeu com serenidade a notícia de que, finalmente o réu Thiago foi condenado e que isso"representa o fim da impunidade".

Já a defesa de Brennand disse, por nota, que"reitera a sua confiança no Poder Judiciário e está segura de que os desacertos da decisão serão devidamente corrigidos por oportunidade do recurso defensivo."

O empresário já havia sido condenado pelo estupro de uma mulher norte-americana, que vive no Brasil, no haras do empresário, em Porto Feliz, no interior do estado. A defesa de Thiago Brennand argumenta que o juiz se baseou apenas na palavra da vítima, e diz que espera reverter a decisão.

Outros dois processos contra Brennand, também na 2ª Vara de Porto Feliz, foram arquivados após acordo entre as partes. O empresário está preso desde o dia 29 abril - quando foi extraditado dos Emirados Árabes Unidos -, no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros, na capital paulista, onde ficam detidos acusados de crimes sexuais.

