Brasileiros voltam com 29 medalhas do Pan-Americano de Beach Tennis

Os atletas da BSA - Beach Sports Assessoria - venceram 13 delas, quase a metade. Na categoria Profissional, Gustavo Russo, atleta Vitafor oriundo de Sorocaba da Arena Resenha foi Bronze ao lado de Daniel Mola. Na categoria Sub 18, Maria Nakamura foi medalha de Ouro na Dupla Mista ao lado de Felipe Loch, enquanto que Luiz Trippa foi Prata ao lado de Julia Cabral. Na Dupla Feminina, Nakamura foi Prata ao lado de Cabral.

Nos 16 anos, Bia Urquiza foi Prata em Mista ao lado de Caio Gazoli e Prata na Dupla Feminina ao lado de Ana Luiza Miguel. Na categoria 14 anos, Maria Gilli e Giovanna Boro mantiveram a ótima temporada e foram campeãs na Dupla Feminina. Na Mista, Giovanna foi Ouro ao lado do também atleta BSA, Gege Nomelini, enquanto que Gilli foi Prata ao lado de Pedro Andrade, também da BSA. Nomelini também foi Ouro na Dupla Masculina ao lado de Pedro Valente. Na categoria 12 anos, Bruna Gusi e Isabela Schachetti foram medalhas de Ouro na Dupla Feminina.

Marcus Máximo, sócio da Beach Sports Assessoria, destacou:"Para nós da BSA foi incrível acompanharmos o desempenho de todos os atletas brasileiros que dominaram as areias neste Pan-Americano, mas em especial ver nossos atletas BSA performarem neste nível de exigência em uma competição desta envergadura.

