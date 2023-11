Brasileiros seguem ansiosos com o rumo do mercado de criptomoedas, apontam dados

Com base nas notícias que mais chamaram a atenção dos investidores, é possível apontar que os brasileiros estão preocupados com o melhor momento de investir em bitcoin, e quais criptomoedass podem ser favorecidas pelo crescimento do bitcoin.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás:Diferente do crescimento progressivo da antecipação, a média dos investidores afetados pelo medo flutuou nos últimos sete dias. Os picos exibidos foram de 23% e 21,5%, nos dias 25 e 28 de outubro, respectivamente.proposto pela BlackRock foi a causa do medo crescente.

Poucos momentos depois, porém, o iShares Bitcoin Trust reapareceu na lista do DTCC. Já no dia 28 de outubro, um relatório da empresa de segurança Hacken aumentou o medo entre investidores. O documento apontou que 85% dos golpes aplicados em aplicações descentralizadas no terceiro trimestre foram conduzidos em protocolos que não realizaram auditoria de segurança.

Outro movimento significativo nos sentimentos do mercado cripto brasileiro foi a surpresa dos investidores. Na média semanal, 23,6% dos brasileiros se mostravam surpresos no dia 24 de outubro e, ao final dos sete dias, o sentimento era exibido por apenas 14,4% dos investidores.

Seguindo as notícias, a queda na surpresa pode estar ligada à familiarização dos investidores com as disparadas nos preços exibidas por algumas criptomoedas.O gráfico que mostra a movimentação diária nos sentimentos dos investidores brasileiros salienta ainda mais a dominância da expectativa. Embora tenha flutuado nos últimos sete dias, a presença mais baixa da expectativa no mercado cripto brasileiro foi de 55%, no dia 26 de outubro.

