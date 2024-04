Brasileiros representam 40% da população estrangeira em Portugal

Brasileiros já representam 40% da população estrangeira do país, que soma cerca de um milhão de pessoas; desde 2017, emigração cresceu 370%Na rota inversa que centenas de milhares de portugueses fizeram nos séculos XIX e XX, Luan e Keilane deixaram o Brasil, atravessaram o Atlântico e se instalaram em.

Ele no Porto, em busca de emprego, e ela em Lisboa, já empregada ao chegar, são o retrato de dois tipos de imigrantes brasileiros que vêm desembarcando no país em anos recentes, em uma alta de 370% desde 2017, impulsionando a transformação de Portugal de um país exportador de gente para uma nação que atrai cada vez mais pessoas de outras nacionalidades.Os 400 mil brasileiros são os imigrantes em maior número e representam 40% da população estrangeira no país, aproximadamente um milhão. O número de brasileiros legais caminhará para um salto ainda mais significativo quando o governo conseguir finalizar milhares de processos de residência pendente

