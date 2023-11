A soltura adicional de cada grupo de 10 reféns resultará em um dia adicional na pausa, diz um trecho do comunicado de Israel. Brasileiros que deixaram Gaza chegam a Brasília. Antes da decisão sobre o acordo ser anunciada, Netanyahu disse que Israel continuaria a guerra contra o Hamas “até alcançarmos todos os nossos objetivos”.

Em uma declaração em vídeo gravada antes da reunião do gabinete, Netanyahu disse que era 'absurdo' o eventual cenário da guerra ser interrompida assim que os reféns fossem libertados. 'Na guerra, há fases e, na devolução dos reféns, há fases, mas não vamos parar até termos a vitória total, até recuperarmos todos eles', disse o premiê. 'Esse é o dever sagrado de todos nós.' A eliminação do Hamas também é um objetivo, afirmou Netanyahu, 'e que não haja nada em Gaza que ameace Israel novamente'





