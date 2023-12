Brasileiros preferem democracia, mas 7% acreditam que ditadura pode ser melhor

Quase três em cada quatro brasileiros (74%) preferem a democracia, enquanto democracia e ditadura são indiferentes para 15%. Já para 7%, a ditadura pode ser melhor que a democracia,divulgado nesta quinta (21). Para efeito de comparação, 7% também acreditam que a Terra é plana, segundo o último levantamento do instituto sobre o assunto.

Não estou inferindo que os que são a favor da ditadura também são terraplanistas, mas em ambos os casos temos a importância da educação para evitar que oportunistas manipulem a ignorância de outros milhões. Uma educação que ensine o básico da ciência reduz a quantidade daqueles que acreditam que o mundo tem borda. Enquanto 10% dos que terminaram apenas o ensino fundamental afirmavam que a Terra é plana, segundo o Datafolha, a taxa entre os que concluíram o ensino médio era de 6%, e o superior, 3%.O mesmo ocorre com o ensino de história, que tem o poder de diminuir a quantidade daqueles que endeusam governos autoritários porque desconhecem a sua natureza e seus efeito





