Brasileiros podem estar na próxima lista de estrangeiros autorizados a deixar Gaza

A abertura da fronteira ocorreu após um acordo entre Egito, Israel e Hamas mediado pelo Catar e coordenado pelos Estados Unidos. A primeira lista, que não incluiu brasileiros, contemplou nacionais de Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca, funcionários da Cruz Vermelha e de organizações não governamentais (ONGs).

Um grupo de 34 pessoas, sendo 24 brasileiros e 10 imigrantes palestinos em processo ou que darão início à imigração, segue esperando autorização para deixar Gaza nas cidades de Rafah e Khan Younes.para fechar acordo de liberação de cidadãos do país e classificou a situação como aterrorizante."Se a gente não viajar hoje, a gente vai ficar aqui. Terror", disse Hasan Rabee. +"A gente vai ficar aqui.

