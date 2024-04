Brasileiros acreditam que indígenas são mais discriminados do que há dez anos

Na semana em que foi instituído o Dia da Abolição da Escravatura Indígena, no dia 1 de abril, 47% dos brasileiros dizem acreditar que os indígenas são mais discriminados do que há dez anos e apenas três em cada dez brasileiros buscam aprender com a cultura dos povos indígenas. Os dados exclusivos constam na terceira edição do estudo Oldiversity do Grupo Croma.

Ainda de acordo com os dados obtidos pelo estudo, 64% dos entrevistados declaram que atualmente se sabe mais sobre como vivem os povos indígenas no Brasil. Este retrato serve também para imigrantes e refugiados que buscam, em solo brasileiro, condições dignas de prosperar. Dados apontam que 62% dos respondentes afirmam que o Brasil acolhe imigrantes e refugiados melhor do que outros países e que para 81% os refugiados e imigrantes têm direito de reconstruir sua vida aqui

