Brasileiro registra terremoto em Taiwan

O brasileiro James Chuang registrou em casa o momento do terremoto que atingiu Taiwan. James filmou a sala de casa e registou os móveis, lustres e outros móveis durante o tremor. “Muito forte! Tá trepidando (sic) tudo. Caraca! Tá caindo tudo”. O terremoto que atingiu Tawain, com magnitude superior a 7 graus deixou pelo menos nove pessoas mortas e mais de 900 feridas. O tremor ocorreu por volta de 9h (22h da terça-feira em Brasília).

O epicentro foi cerca de 25 quilômetros a sudeste de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilômetros, segundo a Administração Central de Meteorologia (CWA) taiwanesa.O diretor do Centro Sismológico de Taipé, Wu Chien-fu, explicou tratar-se do 'terremoto mais forte dos últimos 25 anos' que atingiu a ilha 'próximo da terra e pouco profundo', sendo 'sentido em todo Taiwan e nas ilhas próximas'.O Corpo de Bombeiros registrou a queda de pelo menos 26 edifícios, mais da metade dos quais na região de Hualien, no lest

