Brasileiro pode conquistar o cinturão da categoria meio-pesado no sábado

O lutador brasileiro Alex Poatan tem a chance de se tornar campeão meio-pesado do UFC na noite deste sábado (11). Ele enfrenta Jirí Procházka, da República Tcheca, valendo o cinturão da categoria no UFC 295. A luta será transmitida pelo 'UFC Fight Pass'. O cinturão dos meio-pesados está vago desde julho, quando Jamahal Hill sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. Antes, Procházka chegou a ser o campeão da categoria, mas também foi destituído após lesão no ombro.

Poatan, por sua vez, já foi campeão dos médios, mas trocou de categoria. Além disso, outros lutadores brasileiros também estarão presentes no UFC 295

:

