Brasileiro está consumindo mais temperos

Os brasileiros estão usando mais temperos na hora de cozinhar. Uma pesquisa da consultoria Kantar aponta que, no primeiro trimestre deste ano, os consumidores ampliaram em 11% o volume de compras de temperos em relação ao mesmo intervalo de 2022. Agora, as pessoas usam em média 2,6 gramas de temperos quando cozinham, 28% a mais do que no primeiro trimestre do ano passado. A busca por mais prazer nas refeições, de acordo com a Kantar, explica o aumento.

Na Ajinomoto, as vendas da marca Sazón avançaram 17% no mercado brasileiro no primeiro trimestre fiscal deste ano, finalizado em junho. “O tempero Sazón é uma paixão nacional, está presente em quase 39 milhões de lares. headtopics.com

Cerca de 90% do faturamento da Ajinomoto em alimentação é advindo das vendas de varejo, enquanto 10% é proveniente de restaurantes -ou seja, os resultados do segmento são fortemente influenciados pelos hábitos da população em casa.

Segundo a pesquisa da Kantar, as ocasiões de consumo, no jargão técnico, caíram 13,3% no primeiro trimestre deste ano. Mas como os brasileiros estão usando mais temperos cada vez que cozinham, o volume total vendido cresce. headtopics.com

A japonesa Ajinomoto também aposta em divulgar receitas com seu portfólio de produtos no site Sabores Ajinomoto, que tem média superior a 1 milhão de visitas mensais. As receitas disponíveis foram testadas pela companhia e são organizadas em uma proposta de cardápio semanal. A partir do site de receitas, o consumidor pode ser direcionado para o e-commerce da companhia e adquirir os produtos.

