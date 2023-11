Brasileiro é atropelado por carro da polícia na Irlanda e tem perna amputada

O brasileiro João Henrique Thomaz Ferreira, de 23 anos, foi atropelado em Dublin, na Irlanda, no sábado (28) por um carro da Garda, a polícia local. O jovem foi atingido quando estava em pé à beira de uma rodovia, no acostamento. Ele foi imprensado contra o guard rail e teve a perna direita esmagada. Ferreira foi levado para o hospital Universitário de Tallaght, passou por cirurgia e teve a perna amputada.

Após uma breve perseguição, os dois homens que estavam na moto foram interceptados e pararam no acostamento da rodovia. Ferreira, que estava com sua moto atrás do carro da polícia, estacionou no acostamento, a cerca de 15 metros dos suspeitos, e ficou em pé observando a ação da polícia. A CNN obteve o depoimento de Alencar, pela página Irlanda.com, em que ele descreve o momento do acidente.

Filho do prefeito de São José dos Campos é atropelado por carro da polícia na Irlanda e sofre amputaçãoJoão Henrique Thomaz Ferreira, 23 anos, teve parte da perna direita amputada e segue internado, o seu estado de saúde é considerado estável Consulte Mais informação ⮕

Athletico-PR x São Paulo ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Goiás x Vasco ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Conheça Pedro of Brazil, jogo brasileiro no estilo Assassin's CreedO jogo está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5 e você já pode conferir seu primeiro trailer, além de adicioná-lo à lista de desejos na Steam Consulte Mais informação ⮕

Em tarde de 'Pablos', Athletico-PR e São Paulo empatam pelo Campeonato BrasileiroEm tarde de 'Pablos' e 'Lei do ex', Athletico-PR e São Paulo empataram por 1 a 1 na Ligga Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕