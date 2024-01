Brasileira é acusada de fraudar processos de imigração e aplicar golpes nos EUA

Patrícia Lélis é acusada de fraudar processos de imigração e aplicar golpes de R$ 3,4 milhões nos EUA, a partir da criação de identidades falsas e a assinatura de um servidor de cartório sem autorização. Teria usado nomes falsos e forjado a assinatura de um servidor de cartório nos Estados Unidos para fraudar processos de imigração. Além disso, ela também aplicava golpes em valores que, somados, chegam a , o equivalente a R$ 3,4 milhões. As informações são da Justiça americana.

O paradeiro atual de Patrícia é desconhecido. De acordo com o processo, Patrícia Lélis criou duas identidades falsas para induzir uma das vítimas a realizar transferências bancárias. 'Jeffrey Willardsen', um suposto funcionário de uma empresa de investimento imobiliário no Estado do Texas, foi um dos nomes que ela inventou. Quem é Patrícia Lélis e por que a brasileira é procurada pelo FBI por fraudes de US$ 700 mil nos EUA'Nicole Stone' é outro nome usado no esquema, mas por uma colega da brasileira, que seguia suas orientações para convencer a vítim





