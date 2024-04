Brasileira de 19 anos é a bilionária mais jovem do mundo

Livia Voigt, brasileira de 19 anos e dona de uma fortuna avaliada em R$ 5,5 bilhões, é a bilionária mais jovem do mundo, de acordo com uma lista publicada na segunda-feira (1º) pela Forbes. A jovem, ainda na faculdade, é dona de uma fatia de 3,1% da Weg S.A, multinacional brasileira e uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. A companhia exporta para mais de 135 países. A empresa foi cofundada pelo seu avô Werner Ricardo Voigt, falecido em 2016.

Sua irmã mais velha, Dora Voigt — com a mesma fatia da companhia e fortuna — também aparece na lista dos 25 mais jovens bilionários do mundo. A herdeira cursa psicologia e terá 19 anos até julho. Nem ela, nem Dora participam das operações da Weg, segundo relatado pela Forbes. No topo da lista da revista aparecem Firoz Mistry e Zahan Mistry, que acumulam cerca de R$ 24,7 bilhões cada. A fortuna dos irmãos tem origem em participações no conglomerado industrial Tata Group e na construtora Shapoorji Pallonji Grou

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

