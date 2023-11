Brasileirão: veja as probabilidades de título e rebaixamento após a 30ª rodada

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro esquentou neste fim de semana. Com a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Cuiabá, o Palmeiras conseguiu diminuir a diferença para o líder. Agora a equipe de Abel Ferreira está a seis pontos do Glorioso. Na parte de baixo da tabela, Goiás e Vasco empataram em 1 a 1 e seguem na zona de rebaixamento. No clássico entre Corinthians e Santos o placar foi o mesmo, 1 a 1, e também não agradou às duas torcidas.

Já o Vasco preocupa seus torcedores com 70% de chances de rebaixamento. O cálculo se baseia na pontuação atual e na projeção de confrontos diretos, além de jogos como mandante.

