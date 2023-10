Brasileirão: veja as probabilidades de rebaixamento após a 29ª rodada

A briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro está mais emocionante do que a luta pelo título. Enquanto o Botafogo lidera com folga, na parte de baixo da tabela os clubes disputam a permanência na Série A ponto a ponto. Nenhum clube está rebaixado, mas América-MG e Coritiba, lanterna e vice-lanterna da competição, têm mais de 99% de chances de cair para a Série B.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, o Vasco tem mais de 70% de chances de rebaixamento, enquanto o Corinthians tem 10% de chances. O cálculo se baseia na pontuação atual e na projeção de confrontos diretos, além de jogos como mandante.

