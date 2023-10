Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Corinthians e Santos?

Em clássico que agita a luta contra o Z4, Corinthians e Santos entram em campo no domingo (29), às 18h30 na Neo Química Arena. Ocupando 14ª e 16ª colocações, respectivamente, Timão e Peixe precisam da vitória para respirar na luta contra a degola. Para o Corinthians, vencer significa abrir seis pontos ou mais de vantagem do Z4, enquanto para o Santos, os três pontos evitam que a equipe volte para a zona na rodada.

Corinthians e Santos se enfrentaram 308 vezes na história, com superioridade do Timão: são 122 vitórias, 98 derrotas e 88 empates.

Um dado interessante no retrospecto recente entre os times é que, por campeonatos brasileiros, o Santos nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena. Contra o Timão, a última vitória do Peixe como visitante pelo Brasileirão foi em 2011, mais de dez anos atrás. headtopics.com

Pelo Brasileirão, o Corinthians chega de triunfo por 1x0 sobre o Cuiabá na Arena Pantanal, enquanto o Santos bateu o Coritiba por 2x1 na Vila Belmiro.

Corinthians x Santos: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do Brasileirão

