Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras?

Que jogão vai acontecer no Nilton Santos! O líder Botafogo vai receber o vice-líder Palmeiras nesta quarta-feira (1º), às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisam vencer, já que apenas seis pontos separam os adversários. O Verdão quer colar no Glorioso, enquanto este quer aumentar sua vantagem na ponta da tabela.

Botafogo e Palmeiras já se enfrentaram 102 vezes na história. O Verdão leva vantagem no número de vitórias no confronto, sendo 39 do time paulista, 30 do time carioca e outros 33 empates. No primeiro turno do Brasileirão, melhor para o time carioca, que venceu a partida por 1 a 0.O Palmeiras vem embalado com três vitórias consecutivas e retomou a vice-liderança do Brasileirão, agora com 53 pontos.

O Botafogo segue na liderança desde o início do campeonato, tem 59 pontos e um jogo a menos. O Glorioso vem de uma derrota para o Cuiabá, por 1 a 0, em casa, na última rodada.

Como toda partida do Campeonato Brasileiro, o jogo será muito disputado

