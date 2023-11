Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Bahia e Fluminense?

Bahia e Fluminense abrem a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (31), às 19h, na Fonte Nova. O Flu quer colar no G6, enquanto o Bahia quer se afastar da zona de rebaixamento. E, é claro,

O duelo entre Bahia e Fluminense aconteceu em 53 oportunidades, e o Flu leva vantagem de forma disparada em número de vitórias. Até aqui, o Flu venceu 25 vezes, perdeu 11 e empatou 17. No primeiro turno do Brasileirão, melhor para o time carioca, que venceu a partida por 2 a 1.O Bahia chega para a partida após perder para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada. A equipe, atualmente, é a 15ª na tabela do Brasileirão, com 34 pontos.

A situação do Fluminense é mais confortável. O time é o oitavo colocado, com 45 pontos. O time carioca vem de uma derrota para o Atlético-MG por 2 a 0.

