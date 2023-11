Brasil volta a ter a maior taxa de juros reais do mundo, mesmo após novo corte; veja ranking

O juro real é formado pela taxa de juros nominal do país subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses.De acordo com o MoneYou, a volta do Brasil ao topo do ranking reflete a abertura das curvas de juros futuros (expectativas dos rendimentos médios de títulos públicos), após falas recentes do governo sobre o cenário fiscal do país (entenda mais abaixo).

A Argentina ficou na ponta oposta do ranking. Apesar de ter as taxas nominais mais altas da lista (133% ao ano), o país também enfrenta um quadro de hiperinflação, o que acaba derrubando as taxas reais.

Esse foi o terceiro corte consecutivo da taxa básica por parte do colegiado, após a Selic ter se mantido em 13,75% ao ano durante cerca de um ano. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "dificilmente" o governo alcançará a meta de déficit zero em suas contas em 2024.

