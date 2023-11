Brasil volta a ser o país com maior juros reais do planeta, apesar de redução da Selic. Confira o ranking

A taxa real no Brasil, calculada pelo site Moneyou, fica em 6,90%, seguida do México, 6,89% e Colômbia 5,48%. A taxa real é uma combinação de inflação projetada para os próximos 12 meses e a taxa de juros DI a mercado nos próximos 12 meses considerando o vencimento mais líquido.

— As recentes declarações do governo em relação à questão fiscal afetaram a abertura das curvas de juros e a combinação com projeções mais baixas de inflação, levaram à subida do Brasil no ranking — explica o economista Jason Vieira, responsável pela elaboração do ranking.

Após reuniões com Lula, Haddad diz que não vai antecipar 'estratégia' e evita responder sobre meta fiscalCom juros a 12,25%, veja quais as opções para investir Apesar de redução, analistas ainda observam boas oportunidades na renda fixa. Crédito privado e renda variável também são opções, mas exigem maior cuidado por parte do investidor

