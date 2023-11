Brasil vence Honduras e termina em 1º no Grupo B do Pan

Após um primeiro tempo muito fraco, a Seleção Sub-23 do Brasil acordou na etapa final e venceu com facilidade Honduras, por 3 a 0, no jogo pela última rodada do Grupo B dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, no Chile. Este resultado fez o time canarinho fechar em primeiro lugar no grupo, com três vitórias e campanha 100%. Os gols foram de jogadores de times gaúchos: os gremistas Ronald e Gustavo Martins; e o colorado Thauan Lara.

O Brasil agora espera a definição do segundo colocado do Grupo A (Chile, Uruguai, México ou República Dominicana) para saber qual o seu rival na semifinal. A Seleção tenta acabar com o jejum de ouro no futebol do Pan. Não fica no topo desde 1987.

Dois anos e meio depois, Cristiane comemora volta à Seleção e analisa trabalho com o novo treinador Arthur EliasVeja aqui o quadro de Medalhas do Pan O primeiro tempo foi de lascar. Embora o corintiano Biro e o botafoguense Matheus Nascimento tivessem chances, Honduras, com marcação forte, conseguiu evitar a maioria dos lances de perigo. Até assustou o gol de Andrew (começou como titular no lugar de Mycael). Assim, as emoções ficaram para o segundo tempo. E foi na bola parada que o Brasil chegou aos gols. Aos cinco minutos, após escanteio cobrado por Marquinhos, Ronaldo apareceu para cabecear e fazer 1 a 0. headtopics.com

Aos nove, lance praticamente igual. Escanteio de Marquinhos pela direita e, desta vez, quem cabeceou foi Gustavo Martins. Brasil 2 a 0. Com a vantagem, o Brasil se tranquilizou em campo deu a bola para Honduras atacar e assim, abrir espaços para contra-ataques. E foi num deles, aos 32 minutos, que chegou ao terceiro gol. Gustavo Martins lançou o lateral Thauan Lara que bateu cruzado e fechou o placar.

Brasil x Honduras: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e horário do jogo pelo Pan-AmericanoSeleção Brasileira vem de vitória sobre a Colômbia... Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Brasil fecha o dia com seis ouros e mira o top 3 do quadro de medalhasJudô e tênis elevam Brasil no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Consulte Mais informação ⮕

Ex-Fluminense, Gabriel Pirani analisa partida que classificou o Brasil para a semifinal do PanNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 27/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Brasil. Ao total, nossos atletas subiram ao pódio quatro vezes Consulte Mais informação ⮕

Brasil faz melhor campanha de sua história e lidera o boxe no Pan; veja o resumoEssa foi também a melhor campanha do boxe brasileiro em uma edição do Pan Consulte Mais informação ⮕

Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para este sábado (28/10)Este sábado (28) promete muitas emoções nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Para os atletas brasileiros, não será diferente. Consulte Mais informação ⮕