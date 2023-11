Brasil vence Honduras e garante liderança do grupo B no Pan-Americano

O Brasil venceu Honduras por 3 a 0 neste domingo (29), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Pan-Americano. Os gols da Amarelinha foram marcados por Ronald, Gustavo Martins e Thauan Lara.

Ramon Menezes fez substituições, e o Brasil veio diferente para a segunda etapa. Logo aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, Ronald cabeceou para o fundo da rede hondurenha. Placar aberto em Viña del Mar. Com o gol sofrido, a seleção de Honduras precisou de postar mais no ataque, mas, consequentemente, começou a deixar espaços.

Apenas quatro minutos depois, mais uma cobrança de escanteio de Marquinhos. Dessa vez, o zagueiro Gustavo Martins subiu mais alto que a marcação e cabeceou direto para o gol, ampliando a vantagem brasileira. Aos 33', o lateral Thauan Lara, que entrou no decorrer do segundo tempo, carregou pelo lado esquerdo e bateu cruzado na entrada da área, sem chance de defesa para o goleiro Facussé. Fim de jogo: 3 a 0 para o Brasil e liderança do grupo B garantida. headtopics.com

O Brasil encerra a fase de grupos com nove pontos, ou seja, 100% de aproveitamento, e líder do grupo B. Agora, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar possivelmente o México na semifinal. A partida acontece na próxima quarta-feira. Os mexicanos devem ser o adversário dos brasileiros, porém a República Dominicana ainda possui chances matemáticas.

