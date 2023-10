Brasil tinha 6 milhões de mulheres a mais do que homens em 2022, revela Censo do IBGE

O Brasil tinha 6 milhões de mulheres a mais do que homens em 2022. Dos 203.080.756 de residentes estimados, 51,5% eram mulheres (104.548.325) e 48,5% eram homens (98.532.431). Os dados são do Censo Demográfico 2022 - População por idade e sexo, divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Havia 94,2 homens para cada 100 mulheres em 2022.

Segundo Izabel Guimarães, a proporção de homens e mulheres é influenciada também por fatores como envelhecimento da população, migração, mercado de trabalho com oferta de empregos mais ligados a um dos gêneros, por exemplo, e até mesmo a existência de presídios, especialmente em municípios de pequeno porte.

