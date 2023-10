Brasil segue ONU e não reconhece Hamas como terrorista, afirma Lula

O Brasil não reconhece o Hamas como organização terrorista, seguindo a visão da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (27). No entanto, ele disse que o país vê as ações do grupo radical islâmico como atos terroristas. "A posição do Brasil é a mais clara e nítida possível.

Lembrando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Lula também destacou que a posição do Brasil é em favor da paz e que isso não significa entrar na guerra apoiando um lado ou outro. "Vou continuar falando em paz. A coisa mais impressionante é superar o poder das balas com o poder da conversa. O poder do diálogo é capaz de vencer a bomba mais poderosa que o ser humano é capaz de produzir", disse.

CNNBrasil »

