Brasil registrará mais de 70 mil casos de câncer de próstata por ano

Atualmente, Brasil é o quarto país que concentra mais casos, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. A doença é responsável por 375 mil mortes anuais no mundo.

Parar de fumar, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física regular e evitar a obesidade trazem muitos benefícios. Visitas regulares ao médico devem ser feitas, mesmo que não haja sintomas, porque o diagnóstico e tratamento precoces ajudam a controlar as doenças e evitam suas complicações”, ressalta Dr. Alfredo Canalini, presidente da SBU.

maior proporção dos homens que só vai ao médico ao sentir algum sintoma está no grupo entre 40/44 anos (49%). Já o que mostrou ter maior cuidado com a saúde é o grupo 60+, com 78% respondentes afirmando fazerem exames a cada seis meses ou um ano.Apesar da aparente desatenção, metade deles tem medo ou ansiedade quando pensam em sua saúde.

“Para o diagnóstico de câncer de próstata, são importantes o exame de sangue que avalia a proteína produzida pelo tecido prostático (PSA) e o exame de toque retal, que propicia descobrir a doença em fase mais inicial”, explica Luana Gomes, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e uro-oncologista do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia.A confirmação diagnóstica se dá por biópsia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 30/10O décimo dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil. Nesta segunda-feira (30), os atletas brasileiros subiram 10 vezes no pódio.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Brasil vence México e se aproxima de vaga na semifinal de vôlei no Pan 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 31/10O décimo-primeiro dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Quantas medalhas o Brasil ganhou no judô no Pan 2023?Com direito a Rafaela Silva conquistando feito histórico, a delegação superou as expectativas para o Pan-Americano de Santiago.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Pan 2023: Brasil vence Cuba e vai direto às semifinais no vôlei masculinoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Veja todos os vencedores da Bola de Ouro neste século; Messi é favorito em 2023Cerimônia será realizada nesta segunda-feira (30), em Paris

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕